Times de brasileiros vencem na NBA Os 22 pontos assinalados por Vince Carter, e os 18 por Milt Palácio, foram fundamentais na vitória do Toronto Raptors - time do pivô brasileiro Rafael ?Baby? Araújo - sobre o New York Knicks, por 114 a 91, na rodada de quarta-feira da NBA. Baby jogou 14 minutos e conseguiu 5 rebotes. Leandrinho jogou 22 minutos na vitória do Phoenix Suns sobre o Milwaukee Bucks por 111 a 104. O armador marcou 12 pontos, capturou 3 rebotes e realizou 3 assistências. O San Antonio Spurs também se deu bem: venceu o Dallas Mavericks por 94 a 80. Foi a 18ª vitória consecutiva do San Antonio jogando em casa, em torneios da NBA. Outros resultados da rodada: Cleveland 92, Detroit 76; Philadelphia 110, Boston 97; Portland 89, Orlando 83; Miami 99, Atlanta 93; Seattle 93, Memphis 84; Chicago 101, Utah 99. Nesta quinta-feira jogam Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers x New Jersey Nets.