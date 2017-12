Times de jogadores brasileiros perdem na NBA O Denver Nuggets e o Phoenix Suns ? times em que jogam os brasileiros Nenê e Leandrinho, respectivamente - foram derrotados na rodada da noite desta terça-feira na liga de basquete norte-americana, a NBA. Em Atlanta, o Hawks levou a melhor sobre o Nuggets. O placar final da partida foi de 112 a 98. Nenê jogou durante 37 minutos e marcou nove pontos, com sete rebotes para o time de Denver. O Hawks, além de ter quebrado um jejum de quatro partidas sem vencer, ainda bateu o recorde de pontos da temporada. Também em casa, o Miami Heat derrotou o Phoenix Suns por 92 a 72. Foi a terceira derrota seguida do Suns. Leandrinho esteve em quadra por apenas quatro minutos e não pontuou. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 100 x 93 Cleveland Cavaliers Indiana Pacers 93 x 79 Washington Wizards Philadelphia Sixiers 78 x 76 Detroit Pistons New Jersey Nets 101 x 88 Seattle SuperSonics Golden State Warriors 98 x 95 Minnesota Timberwolves Houston Rockets 93 x 91 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 105 x 95 L.A. Clippers L.A. Lakers 98 x 90 New York Knicks