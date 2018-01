Times de Leandrinho e Nenê vencem na NBA Vitórias brasileiras na rodada da noite deste domingo na liga de basquete norte-americana (NBA). O Phoenix Suns, time do armador Leandro Barbosa, derrotou o Portland Trail Blazers, por 96 a 92. Leandrinho marcou 20 pontos na vitória do Suns, com cinco assistências e três rebotes. Foi a quinta derrota consecutiva do time de Portland. Em outro jogo, o Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário, bateu o Miami Heat, por 88 a 80. Nenê marcou 17 pontos para o Nuggets, com cinco assistências e cinco rebotes. Na outra única partida da noite, o San Antonio Spurs venceu o Boston Celtics. Placar final: 109 a 92.