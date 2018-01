Times de Nenê e Leandrinho perdem na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado por 106 a 88 pelo Memphis Grizzlies na noite deste domingo. Nenê marcou cinco pontos na derrota do Nuggets, com três assistências e seis rebotes. Para o armador brasileiro Leandro Barbosa, outro brasileiro na NBA, a rodada também foi de derrota: o Phoenix Suns perdeu para o Minnesota Timberwolves, por 99 a 95. Leandrinho marcou seis pontos na derrota do Suns, com quatro assistências e cinco rebotes. Veja os resultados das demais partidas: New Jersey Nets 110 x 91 Boston Celtics Dallas Mavericks 108 x 99 Sacramento Kings Chicago Bulls 96 x 89 Toronto Raptors Houston Rockets 99 x 87 Orlando Magic Detroit Pistons 91 x 82 Atlanta Hawks