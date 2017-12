Times franceses não jogarão em Israel Duas equipes francesas de basquete se recusaram a jogar em Israel, por causa dos conflitos com os palestinos. O Paris Basket Racing desistiu de enfrentar o Maccabi Nees, pela Copa Korac, e o Le Mans não disputará a partida contra o Hapoel, pela Copa Saporta. ?Nossos jogadores e nossa pessoal não têm seguro contra a guerra?, justificou o técnico Gilbert Varlot, da equipe de Paris. ?Não iremos por razão de segurança, o que lamento muito?, completou o presidente do Le Mans, Christian Baltzer. Dessa maneira, a Federação Internacional de Basquete decidiu declarar as duas equipes francesas perdedoras, com um placar de 20 a 0, e também irá multá-las por se negarem a jogar.