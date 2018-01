Todos os olhos para Jordan na 3ª feira A temporada de 2001/2002 da NBA, que será aberta na terça-feira, marca o 40.º aniversário de um dos recordes mais incríveis do esporte, os 100 pontos do lendário Wilt Chamberlain, pelo Philadelphia contra o New York Knicks, em 1962. No mesmo ano, o jogador foi o maior cestinha de uma noite de estréia, com 56 pontos. A liga norte-americana ainda oferece atrativos como o novato, e promessa, ala russo Andrei Kirilenko, de 20 anos, no Utah Jazz. Mas nada disso chama muito a atenção. A estrela desse início de temporada é Michael Jordan, que volta após uma ausência de três anos - deixou as quadras, anunciando aposentadoria, após o título de 1997/1998 do Chicago Bulls. Leia mais no O Estado de S. Paulo