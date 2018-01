Torcida pede, Stoudemire faz; 50 pontos Os 18.166 torcedores que gritaram sem parar nos últimos minutos do jogo, enquanto o pivô Amare Stoudemire se aproximava dos 50 pontos, não se decepcionaram. Quando faltavam 43,2 segundos para o final da partida entre o Phoenix Suans e o Portland Trail Blazers, Stoudemire girou para cesta e atingiu a fantástica marca. No final, vitória do Phoenix, onde atua o brasileiro Leandrinho, por 117 a 98, na rodada de ontem da NBA. Em Los Angeles, apesar da boa atuação do ala-pivô brasileiro Nenê, o Denver Nuggets foi derrotado pelo Los Angeles Lakers por 99 a 91. Nenê jogou 37 minutos, fez 16 pontos e recuperou 11 rebotes. Outros resultados: Washington Wizards 104 Atlanta Hawks 101; Los Angeles Clippers 89 Philadelphia Sixers 83; Detroit Pistons 100 Boston Celtics 88; Houston Rockets 99 Utah Jazz 80; Dallas Mavericks 124 Milwaukee Bucks 103; Sacramento Kings 86 San Antonio Spurs 81.