Torneio definirá últimas vagas do basquete para a Olimpíada A Federação Internacional de Basquete (FIBA) informou que as três últimas vagas masculinas para os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, serão preenchidas após a realização de uma competição que contará com a participação de 12 seleções. O evento classificatório, que será disputado entre os dias 7 e 13 de julho de 2008, em local que ainda será escolhido pela FIBA, terá a presença de quatro seleções da Europa, três da América, duas da Ásia, duas da África e uma da Oceania. Ao todo, 12 países disputarão a Olimpíada, sendo que sete deles se classificarão através das competições continentais - a América tem duas vagas. A China, sede do evento, já está garantida. O campeão do Mundial de basquete deste ano, que está sendo disputado no Japão, também marcará presença em Pequim.