Toronto de Baby vence Hornets na NBA O pivô brasileiro Rafael Araújo, o Baby, jogou 13 minutos na vitória do Toronto Raptors sobre o New Orleans por 102 a 99, neste domingo, e marcou dois pontos e conseguiu seis rebotes na partida. O armador Morris Peterson foi o destaque da equipe, com 25 pontos e 10 rebotes. Seattle Supersonics enfrenta logo mais o Cleveland Cavaliers.