Toronto, de Rafael, perde na NBA Com 33 pontos assinalados, 10 rebotes e 10 assistências, Larry Hughes foi o destaque na vitória do Washington Wizards sobre o Toronto Raptors, equipe do pivô brasileiro Rafael ?Baby? Araújo, por 114 a 109, na rodada de domingo da NBA. Outros resultados da noite: Los Angeles Clippers 103 Golden State Warriors 91; Miami-Heat 106 Boston Celtics 104; Portland Trail Blazers 83 New Jersey Nets 71; Sacramento Kings 110 Minnesota Timberwolves 121; Seattle SuperSonics 103 Indiana Pacers 95; Los Angeles Lakers 89 New Orleans Hornets 76.