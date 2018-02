Toronto, de Rafael, vence na NBA Além de anotar, faltando 8 segundos para o término do jogo, os dois pontos que deram ao New Jersey Nets a vitória sobre o Cleveland Cavaliers, por 92 a 90, Richard Jefferson viveu ontem a noite mais produtiva de sua carreira na NBA, fazendo 42 pontos. O ala reserva brasileiro Anderson Varejão marcou dois pontos para o Cleveland. Jogando em casa, o Toronto Raptors, do pivô brasileiro Rafael Araújo, derrotou o Utah Jazz por 98 a 86, com destaque para o ala reserva Donyell Marshall, que fez 22 pontos. Em Seattle, Rashard Lewis foi o autor de 21 pontos na vitória do Seattle SuperSonics sobre o Denver Nuggets, por 98 a 83. O ala-pivô Nenê Hilário, do Denver, fez sete pontos. O Cleveland continua liderando a Divisão Central, o Toronto vem em último na Divisão Atlântico e o Denver está em quarto na Divisão do Noroeste, na atual temporada da NBA. Outros resultados: Boston Celtics 114, New York Knicks 109; Orlando Magic 93, San Antonio Spurs 87; Indiana Pacers 90, Filadélfia Sixers 102; Atlanta Hawks 113, Dallas Mavericks 100; Detroit Pistons 82, Chicago Bulls 89; Milwaukee Bucks 92, Portland Trail Blazers 104; Houston Rockets 87, Charlotte Bobcats 90; Golden State Warriors 109, Memphis Grizzlies 99; Los Angeles Lakers 101, New Orleans Hornets 89.