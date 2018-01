Toronto, de Rafael, vence na NBA Donyell Marshall, com seis cestas de três pontos, totalizando 22 no final da partida, conduziu o Toronto Raptors à vitória - 100 a 91 - sobre o Minnesota Timberwolves, na rodada de ontem à noite da NBA. O pivô brasileiro Rafael ?Baby? Araújo, do Toronto, jogou durante 14 minutos, fez três pontos, cinco rebotes e uma falta. A partida foi em Minneapolis. Outros resultados: New York Knicks 86 Chicago Bulls 88; Charlotte Bobcats 92 Milwaukee Bucks 99; Filadélfia Sixers 95 New Orleans Hornets 91; Atlanta Hawks 84 New Jersey Nets 85; Detroit Pistons 94 Phoenix Suns 80; Los Angeles Clippers 83 Sacramento Kings 89; San Antonio Spurs 101 Washington Wizards 73; Memphis Grizzlies 99 Houston Rockets 80; Los Angeles Lakers 94 Utah Jazz 102; Golden State Warriors 107 Denver Nuggets 97.