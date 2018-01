Toronto e Orlando se classificam As equipes do Toronto e do Orlando precisavam de uma vitória para garantir uma vaga na fase final da NBA e não poderiam ter tido adversários mais adequados. Jogando nesta quarta-feira à noite, o Toronto passou pelo desmotivado Cleveland (6º na Divisão Central) por 97 a 94. O Orlando, por sua vez, bateu o Boston (5º na Divisão do Pacífico) por 108 a 101. Com esses resultados, as duas equipes se classificaram para a próxima fase da competição. Agora já são 12 classificados - Philadelphia, Miami, NY, Orlando, Milwaukee, Charlotte, Toronto, San Antonio, Utah, Dallas, Sacramento e L. A. Lakers. Faltam ainda quatro vagas a serem preenchidas. A rodada desta quarta-feira à noite teve ainda os seguintes resultados: Miami 86 x 84 Washington; Phoenix 103 x 94 Charlotte, Philadelphia 90 x 84 Detroit, Minnesota 83 x 79 Portland, Vancouver 86 x 78 L.A. Clippers 78 e Milwaukee 108 x 78 Golden State. Nesta quinta-feira à noite a rodada prevê os seguintes jogos: Washington x Nova York; Sacramento x Utah, Atlanta x Dallas, Seattle x Houston, L.A. Lakers x Chicago e San Antonio x Denver.