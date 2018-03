Toronto empata a série com o Sixers Assim como o confronto entre Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets, pela semifinal da Conferência Leste da NBA, a disputa entre Philadelphia 76?ers e Toronto Raptors pela outra vaga na final será decidida no 7º e último jogo da série. Na madrugada deste sábado, no Canadá, o Raptors venceu o Sixers por 101 a 89, empatando o duelo em 3 a 3. A partida que definirá o finalista será domingo, em Filadélfia. No jogo deste sábado, em Toronto, a estrela de Vince Carter brilhou mais do que a de Allen Iverson. Carter garantiu 39 pontos para o Raptors, sendo que 13 deles foram marcados no último quarto da partida. Escolhido como o melhor jogador desta temporada da NBA, Iverson decepcionou e, com 20 pontos, ficou abaixo de sua média no Sixers.