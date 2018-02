Toronto Raptors vence na NBA Em Toronto, Canadá, o Toronto Raptors, do pivô brasileiro Rafael ?Baby? Araújo, venceu o New Jersey Nets por 110 a 99, com 20 pontos de Morris Peterson. Foi a maior pontuação obtida por Peterson na temporada 2004-2005 da NBA. O Toronto está em penúltimo lugar na Divisão do Atlântico da Conferência Leste, com 9 vitórias e 17 derrotas. Outros resultados da rodada de domingo: New York Knicks 94, Utah Jazz 93; Miami Heat 117, Orlando Magic 107; Sacramento Kings 107, New Orleans Hornets 71; Los Angeles Clippers 82, Memphis Grizzlies 92.