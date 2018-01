Toronto Raptors vence na volta de Rafael ´Baby´ Araújo O ala Chris Bosh anotou 31 pontos e foi o grande destaque do Toronto Raptors na vitória sobre o Philadelphia Sixers, na noite de terça-feira, por 111 a 97, fora de casa. A partida marcou o retorno do pivô brasileiro Rafael ´Baby´ Araújo. Baby jogou quatro minutos no complexo Wachovia Center da Filadélfia, na Pensilvânia, e não marcou pontos. O brasileiro estava fora das quadras desde 18 de janeiro deste ano, por contusão. Com a vitória, o Raptors soma 23 vitórias e 41 derrotas na temporada, permanecendo na quarta colocação da Divisão do Atlântico da NBA. Os outros resultados da rodada foram: Miami Heat 121 x 83 Utah Jazz Charlotte Bobcats 114 x 119 Washington Wizards Memphis Grizzlies 93 x 76 Boston Celtics Chicago Bulls 95 x 66 Portland Trail Blazers San Antonio Spurs 96 x 81 New Orleans Hornets Dallas Mavericks 91 x 87 Cleveland Cavaliers Seattle SuperSonics 120 x 129 Phoenix Suns Sacramento Kings 114 x 98 Los Angeles Lakers