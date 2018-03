Toronto surpreende e vence o Sixers No confronto entre as estrelas Allen Iverson e Vince Carter, o último levou a melhor e sua equipe saiu na frente na série melhor-de-sete jogos pelas semifinais da Conferência Leste da NBA, fazendo 1 a 0. Mesmo jogando fora de casa, Carter marcou 35 pontos e o Toronto Raptors derrotou o Philadelphia 76?ers por 96 a 93. Iverson foi melhor ainda, garantindo 36 pontos, mas não evitou a derrota do Sixers. Os dois cestinhas ficaram em quadra 47 dos 48 minutos de jogo, travando um duelo espetacular. As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira, novamente na Filadélfia.