Toronto vence Knicks e avança na NBA Pela primeira vez na sua história, o Toronto Raptors ganhou uma série de playoff da NBA. E foi justamente em cima do tradicional e poderoso Knicks. Jogando esta noite em Nova York, na quinta e decisiva partida da série, a equipe canadense venceu por 93 a 89, fazendo 3 a 2 no duelo e garantindo uma vaga nas semifinais da Conferência Leste da Liga. Seu próximo adversário, na melhor-de-sete jogos que começa domingo, é o Philadelphia 76?ers. Mais uma vez, o destaque do Raptors foi Vince Carter, que calou a torcida do Madison Square Garden com seus 27 pontos.