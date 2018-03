Trabalho começa agora, avisa Barbosa O técnico Antonio Carlos Barbosa já avisou: a partir desta quarta-feira, na reapresentação do grupo, é que ele realmente começará a treinar a seleção brasileira feminina de basquete. Antes disso, houve a disputa do Sul-Americano - vencido pelo Brasil, no Equador - e a primeira etapa do trabalho, que foi prejudicada pela realização simultânea das finais do Campeonato Paulista. "Praticamente não houve treino", revelou Barbosa, ao comentar a primeira etapa do trabalho da seleção. Agora, nesta quarta-feira as jogadoras se apresentam e começam a treinar em Ribeirão Preto. Um dos trabalhos de Barbosa será reavaliar as jogadoras que não viajaram ao Equador, para a disputa do Sul-Americano, por causa de contusões e cirurgias. Alessandra, já recuperada de uma cirurgia de vesícula, inicia os treinos, assim como Leila, que treinou na primeira etapa, mas ainda estava abaixo de suas reais condições físicas. Silvinha ficou no Brasil fazendo tratamento no pé e será reavaliada. Renata, que foi cortada do Sul-americano, volta aos trabalhos com a seleção.