Tracy McGrady está fora dos planos do Houston Rockets

McGrady também foi afastado das atividades da equipe por tempo indeterminado. O jogador se revelou inconformado com os poucos minutos que teve para jogar nas seis partidas em que esteve disponível após se recuperar de uma cirurgia no joelho. No último final de semana, ele não acompanhou o Rockets em dois jogos fora de casa.

Se defendendo das reclamações do jogador, o técnico Rick Adelman disse que McGrady nunca atingiu o nível necessário para ter mais chances.

O atleta está no seu último ano de contrato com o Houston, com um salário de US$ 23 milhões. Ele chegou ao time em 2004, com o objetivo de recolocá-lo na rota das conquistas, mas sofreu com diversas lesões.