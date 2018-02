Trail Blazers chega à oitava vitória seguida na NBA

A seqüência invicta do Portland Trail Blazers chegou a oito jogos, com o ala-armador Brandon Roy liderando o time na vitória por 88 a 76 sobre o New Orleans Hornets, em partida disputada nesta segunda-feira, pela temporada regular da NBA. Roy, que pela segunda semana consecutiva foi escolhido o Jogador da Semana da NBA na Conferência Oeste, somou 24 pontos, oito assistências, três rebotes e duas bolas roubadas para o Trail Blazers (13 vitórias e 12 derrotas). Ele é o primeiro jogador a ganhar o prêmio da semana da NBA duas vezes consecutivas desde Clyde Drexler, na temporada de 1987/1988. O ala Doug West anotou 21 pontos para o Hornets (15 vitórias e 10 derrotas), que perdeu o quarto jogo consecutivo no Rose Garden de Portland.