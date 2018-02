Trail Blazers usa jogo coletivo para vencer o Nuggets

Desta vez não foi o brilho individual do ala-armador Brandon Roy que levou o Portland Trail Blazers à vitória, e sim o grande trabalho de equipe, que construiu o placar de 99 a 96 no duelo contra o Denver Nuggets, que pôs frente a frente as duas melhores equipes da Divisão Noroeste. A vitória foi a décima consecutiva do Trail Blazers (15-12), a seqüência mais longa da NBA nesta temporada. Também é a melhor da franquia desde a invencibilidade de 12 jogos em 2001-02. O ala Martell Webster, com 19 pontos e cinco rebotes, liderou o Trail Blazers. Roy e o ala-pivô LaMarcus Aldridge marcaram 18 pontos cada um. Apesar da derrota, o Nuggets (15-11) ainda ocupam o primeiro lugar na sua divisão. O armador Allen Iverson e o ala Carmelo Anthony fizeram 34 pontos cada um. Nowitzki volta a liderar vitória do Mavericks O ala alemão Dirk Nowitzki marcou 30 pontos e Dallas Mavericks venceu por 102 a 89 o Los Angeles Clippers, na sua quinta vitória consecutiva. Ele anotou pelo menos 30 pontos em seus últimos três jogos. O Mavericks (19-9) está em segundo lugar na Divisão Sudoeste. Além disso, venceu 13 dos seus 15 jogos em casa. Os Clippers (9-16), com a terceira derrota seguida, continua em último lugar na Divisão Pacífico. A equipe foi liderada pelo pivô Chris Kaman, com 24 pontos e 19 rebotes.