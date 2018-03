Treino da seleção deixa Lula empolgado O primeiro jogo-treino da seleção brasileira masculina de basquete em Uberlândia, já com espírito de competição, deixou empolgado o técnico Lula. "Os jogadores estão pegando o espírito de jogo, forte e veloz, que estou implantando", resumiu o treinador, que além de cronometrar o tempo e usar os assistentes Flavio Davis e Guerrinha como juízes, gravou toda a partida, que foi mostrada ao grupo posteriormente para discussão das jogadas. "Usamos a fita para corrigir os defeitos e os jogadores estão no caminho certo, pois entenderam a nossa intenção", explicou Lula. O clima de jogo foi intenso do começo ao fim, com a decisão do placar apenas na última bola. O time amarelo, que teve sete jogadores (Helinho, Arnaldinho, Dedé, Renato, Alex, Tiagão e Murilo) venceu o azul, formado pelos outros oito (Valtinho, Nezinho, Guilherme, Demétrius, Marcelinho, Tiago Splitter, André Bambu e Lucas Tischer), por 102 a 101. Ao contrário do que se poderia prever, Lula não dividiu os jogadores numa suposta equipe titular (com os mais experientes, que disputaram o Mundial de Indianápolis, no ano passado, por exemplo) e outra reserva. "Já deu para perceber a qualidade de defesa na quadra toda, além dos contra-ataques rápidos", comentou Lula, satisfeito. "O ritmo ainda não é o que será quando os jogadores chegarem ao ápice. E a intenção não é chegar a isso nesse momento, mesmo", emendou ele. A seleção brasileira treinará normalmente neste sábado, em dois períodos, mas domingo terá uma folga à tarde. O pivô Anderson Varejão, do Barcelona (Espanha), deve juntar-se ao grupo na terça-feira.