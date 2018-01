Três jogos encerram semana do Nacional Três partidas encerraram neste sábado a 14ª semana do Campeonato Nacional de basquete masculino 2005: Londrina/TIM 93 x 74 Winner/Limeira, em Londrina (PR); Universo/Ajax 101 x 105 Universo/BRB (na segunda prorrogação), em Goiânia (GO); e Unitri/Uberlândia 96 x 79 Liga Macaense, em Uberlândia (MG). Apenas Telemar e COC/Ribeirão Preto estão classificados para os playoffs.