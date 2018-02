Tribunal adia jogo Flamengo x Ajax O Flamengo entrou na Justiça e conseguiu adiar a quinta e decisiva partida pela semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, prevista para acontecer na noite desta sexta-feira, contra o Universo/Ajax, no ginásio do Tijuca, no Rio. Como havia prometido na quinta-feira, o Flamengo ingressou com um pedido de impugnação do quarto jogo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o presidente da instituição, Marcelo Chalhoub Barbieri, optou por suspender a realização do quinto confronto até a decisão final ser tomada. O clima hostil desta decisão deixou desesperado o técnico do time goiano, Alberto Bial, que recebeu, por telefone, ameaças de morte. A ação do Flamengo foi motivada pela decisão do árbitro do quarto jogo, Sérgio Pacheco, que validou e posteriormente anulou a cesta de 3 pontos de Marc Brown que daria daria a vitória ao time carioca, por 79 a 78, e conseqüentemente uma vaga na final. O arremesso foi realizado com o cronômetro zerado e, por isso, o juiz disse ter revisto sua decisão, nos vestiários, e acabou dando a vitória para o Universo/Ajax, por 78 a 76, o que empatou o playoff, por 2 a 2. A tendência é a de que o STJD julgue o caso na próxima semana. Além da impugnação da partida, o Flamengo também pediu uma punição ao ábitro Sérgio Pacheco, que teria causado prejuízo ao clube. "O presidente do STJD agiu de maneira correta e coerente", afirmou o advogado flamenguista, Michel Assef. "Ele suspendeu a realização da quinta partida até que nosso recurso seja julgado." E, enquanto o Flamengo festejou a vitória provisória na Justiça, o técnico do Universo/Ajax, Alberto Bial, rumou para a delegacia e prestou queixa de uma ameaça de morte. De acordo com ele, um "debilóide" ligou para seu telefone e ameaçou matar sua filha. "Ele disse que se eu pusesse o pé na quadra hoje, mataria minha filha. Infelizmente, o esporte virou uma guerra", contou o técnico do Universo/Ajax. "Acho que não merecia estar passando por isso. O pior de tudo é deixar, agora, a família tranqüila." De acordo com Alberto Bial, a equipe goiana ficará no Rio pelo menos até segunda-feira, esperando a decisão da Justiça.