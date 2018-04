Trio de astros brilha e Miami Heat bate o Sacramento Kings na NBA

Com grande atuação de seu trio de astros, o Miami Heat não teve trabalho para derrotar o Sacramento Kings por 117 a 97, na última terça-feira, em casa. Foi a primeira noite de jogos na NBA após o All-Star Game, disputado no último domingo.

O principal destaque da partida foi LeBron James. Cestinha do jogo, ele marcou 31 pontos, além de ter apanhado oito rebotes. Chris Bosh, com 22 pontos, nove rebotes e quatro roubadas de bola, e Dwyane Wade, com 23 pontos, oito rebotes e sete assistências, também foram fundamentais para a vitória. Pelo lado do Kings, o melhor em quadra foi o pivô reserva Samuel Dalembert, que anotou um "double-double", com 18 pontos e 13 rebotes.

Outro candidato ao título que venceu foi o Los Angeles Lakers. A equipe se recuperou da má fase - que já chegava a três derrotas consecutivas - e derrotou o Atlanta Hawks, em casa, por 104 a 80.

O cestinha do jogo foi o ala-armador Kobe Bryant, com 20 pontos. Os 14 pontos e dez rebotes de Pau Gasol também ajudaram o time da Califórnia. Pelo lado do Hawks, destaque para Joe Johnson, que marcou 14 pontos.

Em uma das partidas mais esperadas da noite, o Denver Nuggets superou a falta de Carmelo Anthony e bateu o Memphis Grizzlies por 120 a 107. Foi a primeira partida após ala trocar a equipe pelo New York Knicks.

J.R. Smith foi o destaque da equipe, com 26 pontos e oito rebotes. Arron Afflalo e Ty Lawson também foram bem, anotando 21 pontos cada um. O brasileiro Nenê esteve em quadra por 28 minutos e anotou 15 pontos e seis rebotes. Pelo lado do Grizzlies, o maior pontuador foi o ala Tony Allen, com 26 pontos.

Outro brasileiro que esteve em quadra na última terça foi Leandrinho. O ala-armador não fez boa partida. Em 18 minutos anotou apenas quatro pontos e pegou um rebote. Ele não conseguiu evitar a derrota de seu Toronto Raptors para o Charlotte Bobcats, fora de casa, por 114 a 101.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Washington Wizards 96 x 113 Indiana Pacers

Charlotte Bobcats 114 x 101 Toronto Raptors

Detroit Pistons 100 x 108 Houston Rockets

Miami Heat 117 x 97 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 94 x 88 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 111 x 88 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 120 x 107 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 93 x 115 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 104 x 80 Atlanta Hawks

Partidas desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Orlando Magic x Sacramento Kings

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Chicago Bulls

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

New Orleans Hornets x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers