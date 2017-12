Trio de estrelas brilha, Warriors bate o Magic e mantém perseguição ao Rockets

O Golden State Warriors contou com noite inspirada de seu trio de estrelas para derrotar o Orlando Magic na rodada de sexta-feira da NBA. As ótimas atuações de Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant levaram o time de Oakland ao triunfo por 133 a 112, mesmo fora de casa.

+ LeBron volta a brilhar e Cavs vencem a décima seguida

Foi a 17.ª vitória do Warriors em 23 partidas, mesmo número do Houston Rockets, que lidera a Conferência Oeste, mas os texanos jogaram duas vezes a menos. Já o Magic segue em queda livre após um grande início de temporada e somou a 14.ª derrota, apenas na 11.ª posição do Leste.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Que o Warriors movimenta bem a bola, todo mundo sabe, mas na sexta-feira a equipe abusou. Foram 46 assistências para os visitantes em 55 arremessos de quadra convertidos, recorde da temporada na NBA. Dois jogadores do time tiveram dígitos duplos no fundamento: Draymond Green e Curry. Durant ainda anotou sete.

As três maiores estrelas do Warriors ainda superaram os 20 pontos. Curry anotou 23, registrando um "double-double", Durant teve 25 e Klay Thompson, 27. O cestinha do confronto, porém, saiu do lado do Magic: Aaron Gordon, com 29 pontos. Evan Fournier ainda contribuiu com 22.

Se o segundo colocado do Oeste venceu, o Detroit Pistons perdeu para o Washington Wizards fora de casa, por 109 a 91, deixou a vice-liderança do Leste e agora aparece em quarto, com 14 vitórias e sete derrotas. O Wizards é o sétimo da mesma conferência, com 12 triunfos em 22 partidas.

Mesmo ainda sem o lesionado John Wall, o Wizards chegou ao resultado graças aos 23 pontos de Markieff Morris e aos 17 de Otto Porter Jr.. O checo Tomas Satoransky deixou o banco para também marcar 17. Pelo Pistons, o cestinha foi Tobias Harris, com 15 pontos, mas Andre Drummond, com 14 pontos e 17 rebotes, foi o destaque.

Quem segue em alta é o San Antonio Spurs. Terceiro colocado do Oeste, com 15 triunfos, o time texano venceu pela quarta vez seguida ao passar pelo Memphis Grizzlies por 95 a 79, mesmo fora de casa. Os anfitriões seguem em péssima fase e perderam para décima vez consecutiva.

Curiosamente, o Spurs teve apenas um titular com dígito duplo na pontuação: LaMarcus Aldridge, cestinha do jogo com 22 pontos. Rudy Gay deixou o banco e ainda marcou 18. Pelo Grizzlies, destaque para 16 pontos e 13 rebotes de Marc Gasol e os 14 pontos de Ben McLemore.

Ainda no Oeste, o Utah Jazz, ainda sem o lesionado Raulzinho, passou pelo New Orleans Pelicans por 114 a 108, em casa. Também sem Lucas Bebê e Bruno Caboclo, o Toronto Raptors fez 120 a 115 no Indiana Pacers, no Canadá. O único brasileiro em quadra na sexta foi Cristiano Felício. E o ala/pivô contribuiu com 12 pontos em 16 minutos, mas viu seu Chicago Bulls perder pela 18.ª vez - pior campanha da NBA - ao cair para o Sacramento Kings por 107 a 106.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Orlando Magic 112 x 133 Golden State Warriors

Washington Wizards 109 x 91 Detroit Pistons

Toronto Raptors 120 x 115 Indiana Pacers

Miami Heat 105 x 100 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 106 x 107 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 79 x 95 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 111 x 107 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 114 x 108 New Orleans Pelicans

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Boston Celtics x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans