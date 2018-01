Turquia e França decidirão 5.º lugar do Mundial de basquete As seleções de Turquia e França venceram seus jogos nesta quinta-feira e se classificaram para a decisão do quinto lugar do Mundial de basquete masculino, que está sendo realizado no Japão. Os turcos precisaram de uma prorrogação para bater a Lituânia por 95 a 84 na primeira partida do dia, com destaque para Ermal Kurtoglu, que fez 10 de seus 24 pontos no tempo extra. Mais tarde, a França ganhou a batalha contra a Alemanha por 75 a 73, com uma cesta de Mickael Gelable a apenas 1.8 segundos para o final. A decisão do quinto lugar da competição será disputada neste sábado, em Saitama. Alemães e franceses lutarão pelo sétimo lugar no jogo que antecederá a grande decisão do torneio. Nesta sexta acontecerão as duas semifinais: Estados Unidos x Grécia e, na seqüência, Argentina x Espanha. As quatro seleções estão invictas até o momento - sete vitórias em sete partidas. O fato curioso do dia foi o terremoto de 4.8 graus na escala Richter que atingiu a área da Grande Tóquio, onde fica Saitama, durante o intervalo do jogo entre Turquia e Lituânia. A Super Arena tremeu por alguns segundos, mas não foram registrados danos no local e houve apenas uma pequena reação dos torcedores presentes ao ginásio.