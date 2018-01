Turquia e Grécia vencem pelo grupo do Brasil no Mundial Turquia e Grécia, adversários do Brasil na primeira fase do Mundial de basquete, que está sendo disputado no Japão, saíram-se bem em suas estréias. Os turcos bateram a forte Lituânia por 76 a 74. Já a Grécia não teve dificuldades para passar pelo Catar: 84 a 64. Com os resultados, a chave brasileira tem agora três líderes: a Austrália (que venceu o Brasil), a Grécia e a Turquia. Neste sábado, o Brasil enfrenta o Catar, a Grécia pega a Lituânia, e a Turquia enfrenta a Austrália.