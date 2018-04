Tyrus Thomas dá primeira vitória aos Bulls na temporada

A revelação Tyrus Thomas surgiu no momento ideal para liderar o Chicago Bulls na sua primeira vitória da temporada: 97 a 93 sobre o Detroit Pistons, no duelo entre o líder e o lanterna da Divisão Central. Veja também: Nenê se machuca e desfalca Denver Nuggets por seis semanas Também foi o primeiro jogo entre as duas equipes desde que o Pistons eliminou o Bulls nas semifinais da Conferência Leste da última temporada. Os Pistons tinham chegado invictos ao United Center. Já o Bulls respirou com a primeira vitória em cinco jogos. Thomas, de 21 anos, na sua segunda temporada como profissional, foi o líder do Bulls (1 vitória e 4 derrotas) e conseguiu seu primeiro "double-double" da temporada, com 19 pontos, 14 rebotes, dois tocos e duas roubadas de bola. O ala-armador Richard Hamilton marcou 18 pontos para o Pistons (3 vitórias e 1 derrota).