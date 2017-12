Uberaba e Guaru voltam à quadra nesta 6ª Pelo Nacional Feminino de Basquete, Uberaba e Guaru/São Paulo fazem nesta sexta-feira a segunda partida das séries em melhor-de-três das quartas-de-final, às 20h30 (ao vivo na SporTV). No primeiro confronto, Uberaba venceu por 93 a 84. Pelas semifinais do Estadual Masculino, ontem, o COC/Ribeirão Preto e a Uniara/Araraquara garantiram vaga nas semifinais do Estadual Masculino de Basquete. Fecharam as respectivas séries em melhor-de-cinco com três vitórias e nenhuma derrota. O COC venceu São Caetano, em Ribeirão Preto, por 103 a 78; a Uniara derrotou a UniFMU/Paulistano por 81 a 79, em São Paulo.