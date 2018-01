Uberaba e Lages buscam a 1ª vitória As únicas duas equipes de fora de São Paulo, dentre as oito que disputam o Campeonato Nacional Feminino de Basquete, jogam amanhã na segunda rodada da competição, o mineiro Black&Decker/Uberaba e o catarinense Lages/Consórcio Batistella, em Minas, às 20 horas. Para o técnico de Uberaba, Edson Ferreto, que trabalhava em Ourinhos, o Nacional vai começar nesse jogo. "Considero a estréia contra o time de Americana como um amistoso de luxo, já que nossa equipe está se formando e enfrentamos um dos favoritos." Uberaba ainda busca entrosamento. "Creio que o grupo vai se acertar partida por partida. Vamos entrar em quadra com o objetivo de buscar o melhor resultado possível." No primeiro jogo, o time de Uberaba tomou 25 pontos de Americana (100 a 75), enquanto o Lages não somou nem 50 pontos na estréia, diante do Guaru (60 a 48). Uma das favoritas à conquista do título, o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, que tem Janeth e Érika, vai jogar em casa contra o Databasket/São Bernardo, às 20 horas. A partida entre São Paulo/Guaru e Unimed/Americana, marcada para amanhã foi adiada em conseqüência da morte da armadora Regininha, de Americana, em um acidente de narro. Num clássico do ABC, o Santa Maria/São Caetano vai receber o Santo André, sexta-feira, às 19 horas, completando a rodada. Seleção - Apesar de metade das jogadoras da seleção brasileira estar atuando na Europa, o técnico Antônio Carlos Barbosa espera contar com todas as jogadoras no máximo, no fim de maio, para uma preparação eficiente à Olimpíada de Atenas, em 2004. "Com o patrocínio da Eletrobrás para a seleção feminina, a Confederação conseguirá manter as jogadoras no Brasil na preparação olímpica. A liga americana WNBA fará uma pausa durante a Olimpíada, mas isso não resolveria o nosso problema. Precisamos das jogadoras aqui para a preparação. Teremos dois meses, dois meses e meio para trabalhar e acho que isso é suficiente", afirma Barbosa. O presidente da CBB, Gerasime Grego Bozikis, disse que as jogadoras terão "ajuda de custo" para permanecerem no Brasil treinando no período da seleção. "Quando definirmos os valores, todos serão informados."