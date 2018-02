Uberlândia a uma vitória da decisão A Unit/Uberlândia só precisa de uma vitória, nesta quinta-feira, às 18 horas, contra o Corinthians/Mogi, para avançar à final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe mineira lidera por 2 a 1 a série melhor-de-cinco. O jogo será em Mogi, com transmissão ao vivo da SporTV. O time de Mogi, comandado por Edvar Simões, não contará com o pivô Josuel, que fraturou o pé direito no terceiro jogo, em Uberlândia, no domingo. Depois da partida, ele sentiu fortes dores no pé e foi orientado pela comissão técnica a voltar de avião para não agravar mais o problema. "A equipe sente a ausência do jogador em um momento decisivo. Além do Josuel, também temos o desfalque do Marquinhos, que está treinando nos Estados Unidos e tentará o draft (vestibular da NBA, no dia 24)", disse Edvar. Jogar em casa pode ajudar a empurrar o time, mas para Edvar não é o fator determinante. "Uberlândia entra como favorita", avisou. A equipe de Uberlândia está completa e "em boas condições para conquistar a vaga, segundo o técnico Hélio Rubens. Para ele, cada jogo no playoff é decisivo. E, mesmo fora de casa, o time mineiro vai para o tudo ou nada para garantir a vaga já no quarto jogo. "Vamos lutar muito e queremos esta vaga na final", disse Hélio Rubens. O time deve entrar em quadra com o quinteto Valtinho, Rogério, Tony Harris, Brasília e Estevam. "Não deve haver muita alteração."