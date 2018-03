Uberlândia a uma vitória da semifinal O Unit/Uberlândia ficou a uma vitória das semifinais do Campeonato Nacional de Basquete Masculino, ao derrotar, por 77 a 74 (38 a 33), nesta terça-feira à noite, o Vasco, abrindo 2 a 0, no playoff melhor de cinco joos das quartas-de-final. No primeiro jogo o time mineiro vencera por 103 a 101. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, de novo em Uberlândia. Espiga, do Uberlândia, foi o cestinha da partida, com 22 pontos, convertendo seis cestas de três pontos. Marquinhos, com 17, foi o maior pontuador do Vasco.