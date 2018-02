Uberlândia abre vantagem sobre Corinthians O Unit/Uberlândia ganhou do Corinthians/Mogi por 90 a 79, neste domingo, em Uberlândia, e abriu 2 a 1 na série melhor-de-cinco pelas semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Com isso, a equipe mineira depende apenas de mais uma vitória para ir à final - o próximo jogo será na quinta-feira, em Mogi. O destaque deste domingo foi Tony Harris, que marcou 24 pontos para Uberlândia e foi o cestinha do jogo. Na outra semifinal, o Flamengo está vencendo o Universo/Ajax por 2 a 1. O quarto confronto acontece na terça-feira, em Goiânia.