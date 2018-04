Uberlândia anuncia fim das atividades no basquete brasileiro

Um dos mais tradicionais times do basquete brasileiro, o Uberlândia, está com seus dias contados. A direção do clube confirmou que deixará o esporte profissional após o fim da atual edição do NBB, no início de abril. De acordo com o presidente Wellington Salgado, o motivo foi a "crise na educação'', já que a equipe era bancada pela universidade Unitri.

De acordo com Salgado, o Uberlândia não exercerá atividades profissionais na temporada 2015/2016, mas a expectativa é de uma possível volta a partir do ano que vem. O clube já havia fechado as portas em 2007, voltando somente em 2010, mas sem repetir o mesmo sucesso dos anos anteriores.

O Uberlândia se tornou um dos mais vitoriosos times do basquete brasileiro entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000. Foram 14 títulos mineiros, mas as principais conquistas foram o Brasileiro de 2004 e o Sul-Americano de 2005, quando a equipe era comandada por Hélio Rubens e tinha estrelas como Valtinho, Helinho, Rogério, Brasília e Estevam no elenco.