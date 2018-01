Uberlândia assume liderança isolada O Uberlândia assumiu neste domingo a liderança isolada do Campeonato Nacional de basquete masculino ao vencer em casa o COC/Ribeirão por apenas dois pontos de diferença: 84 a 82. Com este resultado, o time mineiro fica com 88,9% de aproveitamento, sendo que o Ribeirão é o segundo, com 77,8%. Por outro lado, o Corinthians/Mogi foi derrotado mais uma vez pelo Nacional Masculino de Basquete. Desta vez, o adversário foi o Telemar, no Rio de Janeiro, que venceu por 106 a 98. O time paulista soma apenas uma vitória em 11 jogos disputados e está na 16.ª e última colocação na classificação do torneio. Outros resultados - Em Goiânia, o Universo/Ajax venceu o Londrina/Tim, por 89 a 79; e o Universo/BRB derrotou Joinville/FME (88 a 74), em Brasília. Em Franca, o Franca venceu por 68 a 67 o Ulbra/Torres e o São José dos Pinhais/Keltec perdeu para o Paulistano por 89 a 91. Próximos jogos - Nesta segunda-feira acontecerão mais dois jogos: Universo/BRB x Londrina/TIM (18h45); e Uniara/Araraquara x Winner/Limeira (20 horas).