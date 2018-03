Uberlândia assume liderança no basquete O Uberlândia assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta quarta-feira à noite, o Blumenau, no ginásio do adversário, por 80 a 78. Com este resultado, o time do técnico Hélio Rubens soma 12 vitórias, em 16 jogos, com aproveitamento de 75%. O Flamengo é o segundo colocado com 14 triunfos, em 19 partidas (73,7%). No outro jogo desta noite, em Brasília, o Universo derrotou Ribeirão Preto por 98 a 92.