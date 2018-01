Uberlândia confirma liderança com vitória no Nacional Foram disputados seis jogos neste domingo abrindo a 13.ª semana do Nacional Masculino de Basquete e os resultados foram: Sport Recife 81 x 70 Pinheiros, em Recife (PE); São Paulo FC/Santo André 71 x 70 Americana Basketball, em Santo André (SP); e Universo/BRB 85 x 72 Bandeirantes/Rio Claro, em Brasília (DF); Universo/Ajax 95 x 89 Paulistano/Dix Amico, em Goiânia (GO); Plasútil/Sukest/Bauru 87 x 67 Inesul/Londrina, em Bauru (SP); e Telemig Celular/Unitri/Uberlândia 89 x 83 Conti/Amea/Assis, em Uberlândia. Com isso, no Grupo A, o primeiro colocado é o Uberlândia, com 91,7% de aproveitamento em 12 jogos (11 vitórias e uma derrota), enquanto no Grupo B a liderança é de Franca, com 85,7% em 14 partidas (12 vitórias e duas derrotas). A competição volta a ter jogos na terça-feira.