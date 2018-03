Uberlândia derrota Ajax e vai à final O Unit/Uberlândia venceu o Universo/Ajax na noite desta sexta-feira em Goiânia, por 78 a 70; fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 1 e se classificou para a final do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Esta é a primeira vez que o time mineiro chega à final do torneio. Na final, o Uberlândia vai enfrentar o Ribeirão Preto, que na fase semifinal eliminou o Universo/Ajax também por três a um. O título do Nacional 2003 começa a ser decidido a partir do dia 5 de junho, também numa série melhor-de-cinco jogos.