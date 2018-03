Uberlândia derrota Ajax no basquete Jogando em casa, o Unit/Uberlândia derrotou o Universo/Ajax por 78 a 76, neste domingo, e empatou em 1 a 1 a série melhor-de-cinco jogos das semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, novamente em Uberlândia. Na outra semifinal do campeonato, também há empate por 1 a 1. COC/Ribeirão Preto e Universo/Minas voltam a jogar na terça-feira, em Belo Horizonte.