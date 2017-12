Uberlândia derrota Franca e fica a uma vitória da decisão

Pela fase semifinal do Nacional de Basquete Masculino, o Uberlândia derrotou o Unimed/Franca (SP), na prorrogação, por 99 a 97 (45 a 53 no primeiro tempo e 89 a 89 no tempo normal), no ginásio Pedrocão, em Franca. O cestinha da partida foi o pivô Murilo, de Franca, com 25 pontos. O destaque do time mineiro foi o armador Valtinho com 18 pontos, dez assistências e sete rebotes. Com o resultado, o Uberlândia vence a série por dois a zero. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, em Uberlândia (13 horas de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. O quarto jogo, se necessário, está marcado para segunda-feira, também em Uberlândia. "Essa vitória é de um time que quer chegar na final do campeonato. Buscamos a diferença no placar e viramos o jogo. Sabíamos que para ganhar em Franca tínhamos que jogar forte e com muita determinação. E foi o que aconteceu. Agora temos uma boa vantagem e vamos tentar aproveitar para fechar a série em casa", disse Valtinho. Na outra semifinal, Pitágoras/Minas Tênis e Universo/BRB (DF) disputam a terceira partida nesta sexta-feira, em Belo Horizonte (18h15, de Brasília). A equipe do Distrito Federal lidera a série por dois a zero e está a uma vitória de disputar o título inédito. O clube mineiro tem que ganhar os três próximos jogos para garantir a vaga na final.