Uberlândia derrota o Ajax por 91 a 85 O Uberlândia/Unit derrotou o Universo/Ajax, nesta quarta-feira à noite, em seu ginásio, por 91 a 85, e ficou a uma vitória da final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time do técnico Zé Boquinha vence o playoff semifinal melhor-de-cinco jogos por 2 a 1. As duas equipes voltam a se enfrentar, nesta sexta-feira, em Goiânia. Sandro Varejão e Rogério, do Ajax, com 20 pontos cada, foram os cestinhas da partida. Brent, com 18, foi o maior pontuador do Unit.