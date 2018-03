Uberlândia derrota Universo pelo Nacional de basquete

A equipe do TC/Uberlândia (MG) derrotou nesta quinta-feira o Universo/BRB/Converse (DF) por 85 a 81 (39 a 35 no primeiro tempo), em partida disputada em Minas Gerais, válida pelos playoffs do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008). Com o triunfo, o Uberlândia diminui a vantagem do Universo na série melhor de cinco - agora o placar está em 2 a 1. "Fizemos uma bela partida e ganhamos do atual campeão brasileiro, que possui um grande elenco. Os meninos se superaram e conseguiram a vitória com muita raça e atitude", disse o técnico do time mineiro, Carlos Eduardo Romano. O Universo precisa de mais uma vitória para avançar. A próxima partida acontece nesta quinta-feira, em Uberlândia.