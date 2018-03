Uberlândia derrota Vasco por 103 a 101 Em um jogo emocionante, o Unit/Uberlândia derrotou o Vasco, na prorrogação, por 103 a 101, neste domingo, no primeiro jogo das quartas-de-final (melhor de cinco partidas) do Campeonato Nacional de Basquete, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. A vitória mineira foi construída sobre os erros defensivos do adversário, que ainda desperdiçou muitos lances de ataque. O Vasco demonstrou nervosismo no início da partida e demorou para conseguir se concentrar e desenvolver suas jogadas. Faltando cinco minutos para terminar o primeiro quarto, o time carioca só havia convertido quatro pontos, contra 12 dos mineiros. Mesmo assim, os vascaínos esboçaram uma reação e concluíram a etapa perdendo por 20 a 17. No segundo quarto, o panorama pouco mudou e o Ubelândia terminou o primeiro tempo vencendo por 45 a 37. Com o segundo tempo veio a reação vascaína. A entrada do ala/armador Farabello, poupado desde o início por causa de uma contusão muscular na coxa direita, melhorou o rendimento do time carioca. Pela primeira vez, o Vasco assumiu a liderança no placar, 53 a 45, após dez erros sucessivos de ataque do Uberlândia, que somente voltou a marcar pontos faltando 3 minutos para encerrar o terceiro quarto. A queda de rendimento dos mineiros no terceiro quarto serviu para deixar o Vasco com a vitória parcial por 62 a 60. No último quarto, o Uberlândia se organizou em quadra e voltou a ter um bom rendimento. Os mineiros administravam uma vantagem de seis pontos, quando os vascaínos acertaram três cestas de três pontos, em ataques seguidos, e empataram faltando 40 segundos para o fim, em uma bela cesta do ala/armador reserva Marquinhos (um dos destaques e cestinha da partida, ao lado do pivô vascaíno Vargas e do armador Valtinho, todos com 26 pontos). O confronto esteve para ser decidido a favor do Vasco, mas Vargas errou um ataque faltando três segundos para o fim da partida, o que deixou a igualdade no marcador por 84 a 84. Na prorrogação, o equilíbrio entre os times permaneceu e a nove segundos do término do tempo, o placar registrava o empate em 101 pontos. Mas, em um rápido ataque, o Uberlândia converteu a cesta que lhe deu a vitória. O segundo confronto da fase decisiva acontece nesta terça-feira, em Minas. Vasco: Charles Byrd (24 pontos), Jamison (5), Mingão (11), Vargas (26) e Fransérgio (0). Entraram: Marquinhos (26), Farabello (7) e Marcelão (2). Técnico: Hélio Rubens. Unit/Uberlândia: Tony Harris (19 pontos), Estevam (10), Valtinho (26), Espiga (14) e Juliano (2). Entraram: Edu (16), Mãozão (4), Farofa (10) e Rapa (2). Técnico: Zé Boquinha. Árbitros: Sérgio Pacheco e João Vinhaes. Local: Tijuca Tênis Clube.