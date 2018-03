Uberlândia e Atenas decidem sul-americano A Unit/Uberlândia recebe nesta terça-feira, às 20 horas, o Atenas, de Córdoba, pelo título da Liga Sul-Americana de Basquete. Será a última partida da série, que está empatada por 2 a 2. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. No último confronto, na Argentina, o time mineiro venceu por 113 a 104, com grande atuação, e assistiu ao desequilíbrio emocional do time adversário. No último quarto, Campana foi para cima do técnico Hélio Rubens enquanto ele se dirigia à mesa para reclamar de uma falta. "A minha sorte é que recuei e ele não me machucou. Depois veio me pedir desculpa", conta Hélio. "Se os jogadores fossem expulsos, seriam punidos até mesmo com multa, mas o árbitro vacilou e ficou com medo de punir os atletas e ser agredido novamente", disse Hélio, lembrando que outro jogador argentino, Osella, atirou uma bola no árbitro. Uberlândia é líder no Nacional e venceu os dois últimos jogos, contra Londrina na sexta e COC/Ribeirão, domingo. Está desgastado emocionalmente e fisicamente, de acordo com Hélio Rubens, porém concentrado e motivado para buscar o título. Já o Atenas venceu duas edições da Liga, em 1997 e 1998. O time mineiro tenta a conquista inédita. O ala/pivô Rogério, é dúvida para o jogo, porque sofreu um estiramento na virilha direita na Argentina. Ele foi poupado nos dois últimos jogos do Nacional e está em tratamento intensivo.