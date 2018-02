Uberlândia é campeão no basquete A Unit/Uberlândia mostrou grande superioridade nos confrontos com o Flamengo e ficou com o inédito título de campeã brasileira masculina de basquete da temporada de 2004, nesta quarta-feira, jogando em casa. O time venceu o terceiro jogo da série melhor-de-cinco por 81 a 66 (36 a 37) e fechou o playoff por 3 a 0. Uberlândia já havia vencido os dois primeiros jogos da decisão, no Rio, por 80 a 69, e em casa, por 112 a 74. Também foi o primeiro título de campeão brasileiro conquistado por Minas Gerais no basquete masculino. "O time vinha trabalhando há seis anos e nunca tinha conseguido nada até agora", afirmou o armador Valtinho, eleito o melhor jogador do campeonato e convocado para a seleção brasileira que disputa o 41º Campeonato Sul-Americano, de 13 a 18, em Campos dos Goytacazes, no Rio. "O Estado ainda não era campeão, a cidade de Uberlândia que perseguia esse título a tantos anos... Fico orgulhoso por fazer parte dessa conquista do título inédito", afirmou o técnico Hélio Rubens Garcia, que ganhou o seu nono campeonato brasileiro. O time vai desfilar em carro do Corpo de Bombeiros para festejar com a torcida. O equilíbrio marcou o primeiro tempo da partida desta quarta-feira, com empate por 19 a 19 no quarto inicial e o placar de 18 a 17 para o Flamengo no segundo período - o time do Rio vencia o jogo por um ponto (37 a 36) no fim do primeiro tempo. Determinado, o Uberlândia passou a mandar na partida no terceiro quarto, diante de um Flamengo que não se achou mais no jogo - precipitado, cometeu seguidos erros de arremessos, sem a devida recuperação de bolas nos rebotes - como mostrou o placar. O Flamengo fez apenas 7 pontos em dez minutos, enquanto o rival marcou 27. "É campeão", gritava a torcida que lotou o ginásio de Uberlândia, diante da vantagem do time (19 pontos), quando começou o último quarto. O técnico do time carioca, Emanuel Bonfim, disse que seu time "fez uma campanha maravilhosa para um time que começou o Nacional desacreditado", ainda que, na final, tenha perdido os três jogos seguidos.