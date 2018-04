Uberlândia e CBT esperam contraprova A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a equipe do Uberlândia/Unit vão aguardar o resultado da contraprova do exame antidoping do ala/pivô Wanderson para decidir como vão proceder na Federação Internacional de Basquete (Fiba), que pode suspender o jogador. Foi encontrada a substância efedrina no exame de Wanderson realizado pela Agência Mundial Antidoping (Wada), na Grécia, em julho, quando o atleta defendeu a seleção brasileira em amistosos na Europa. Segundo informações da CBB, ao informar sobre o exame o jogador afirmou que só havia utilizado um descongestionante nasal - produto não causaria o doping. Sobre a contra-prova, a informação da entidade era de que o jogador havia deixado o caso nas mãos de seu agente, mas ninguém havia acompanhado a abertura da contraprova, na Suíça. A CBB também informa que a justificativa de Wanderson, de que não poderia ser analisado pois disputava um amistoso não procede: a Wada tem autonomia para fazer análises em qualquer ocasião. O supervisor do Uberlândia, Fernando Larraldi, negou a informação de que ninguém acompanhou a contraprova. ?O agente do Wanderson contratou uma pessoa na Europa para isso?, disse o dirigente que, no entanto, não soube informar quem seria o empresário. ?Não negocio com agentes. Quando contrato contrato trato diretamente com o atleta?, justificou.