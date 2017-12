Uberlândia e Franca ganham a 1.ª nas quartas do Nacional

No encerramento da primeira rodada das quartas-de-final (melhor-de-cinco) do Nacional de Basquete Masculino, o Uberlândia saiu na frente na série ao vencer o Bandeirantes/Rio Claro, por 88 a 87 (44 a 38 no primeiro tempo), em Uberlândia. O cestinha da partida foi Márcio, do Rio Claro, com 32 pontos. Pela equipe mineira, o principal pontuador foi Valtinho com 21 pontos. "Foi um jogo diferente. Eles começaram bem, abrindo dez pontos de vantagem. Reagimos e colocamos 20 pontos de diferença. O Rio Claro se recuperou, empatou o jogo e levou a decisão para o lance livre. As duas equipes oscilaram muito durante a partida. Precisamos ter regularidade no próximo confronto", comentou o armador Valtinho, do Uberlândia. Na outra partida deste sábado, o Unimed/Franca derrotou o Flamengo/Petrobras, por 88 a 68 (41 a 31), em Franca. Os cestinhas foram Fred, do Flamengo, e William Drudi, do Franca, com 18 e 17 pontos, respectivamente. "Não fizemos um bom primeiro quarto, pois apresentamos algumas falhas na marcação. No segundo período, acertamos a defesa e abrimos uma boa vantagem. A partir daí ditamos o ritmo da partida e conseguimos administrar o resultado", disse o armador Helinho, de Franca. A segunda rodada das quartas-de-final começa neste domingo com Universo/BRB (DF) x Saldanha da Gama (ES), em Brasília (11 horas de Brasília), e Pitágoras/Minas Tênis (MG) x Paulistano/Dix Amico (SP), em Belo Horizonte (no mesmo horário). Universo/DF e Minas Tênis lideram suas séries por um a zero.