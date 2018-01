Uberlândia e Franca garantem liderança no Nacional Uberlândia e Franca garantiram a liderança de seus grupos a um jogo do término da primeira fase do Nacional Masculino de Basquete. Uberlândia venceu o Brusque por 102 a 90 neste domingo, pelo Grupo A. Franca não jogou, mas é a primeira do Grupo B. Outros jogos: Minas 96 x 89 Ribeirão Preto; Joinville 92 x 76 Ajax; Paulistano 114 x 93 Americana; Bauru 89 x 83 Pinheiros.